Relegation um die Bundesliga Wolfsburg verliert Relegation in Paderborn und steigt ab

Paderborns Torhüter Seimen: "Heute sind wir alle Feierbiester"

Nach dem Abpfiff feierten die Paderborner Spieler mit Fans auf dem Rasen, die organisiert den Platz stürmen durften. "Kommt auf den Rasen, feiert mit uns, Paderborn ist in der ersten Liga!", rief der Stadionsprecher. Ruben Müller kämpfte da schon mit den Gefühlen. "Ich hab nur geweint, ich konnte meine Emotionen nicht unter Kontrolle halten", sagte der Paderborner bei Sat.1 über die Momente nach dem Schlusspfiff. "Heute sind wir alle Feierbiester", kündigte Torhüter Dennis Seimen im Sky-Interview an. Und Sven Michel ergänzte: "Heute Abend, das wird sehr lang, bis morgen und noch viel länger."