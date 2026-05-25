Relegation um die Bundesliga Wolfsburg verliert Relegation in Paderborn und steigt ab

Paderborn - Mit Sicherheitsabstand zu ihren aufgebrachten Fans standen die trauernden Wolfsburger Spieler auf dem Paderborner Rasen und versuchten, das Unfassbare zu verarbeiten. Der millionenschwere Volkswagen-Club ist aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Das Team von Trainer Dieter Hecking hat die Relegation gegen den SC Paderborn auf dramatische Weise verloren. Die lange in Unterzahl spielenden Niedersachen unterlagen beim Zweitliga-Dritten im Rückspiel mit 1:2 (1:1, 1:1) nach Verlängerung. Der SCP bejubelte den dritten Aufstieg in die Erstklassigkeit nach 2014 und 2019.