Paderborn - Ob er mit der Mannschaft auf Party-Reise geht und wie überhaupt seine nächsten Tage aussehen werden, wusste Laurin Curda so kurz nach Abpfiff noch nicht - und das aus gutem Grund. "Ich habe am Freitag noch ne Hochzeit selber zu feiern. Deswegen ist der Plan ein bisschen eng getaktet", sagte der 24-Jährige, der mit seinem 2:1-Siegtreffer in der Verlängerung den SC Paderborn zum Aufstieg in die Bundesliga geschossen hatte. Erst aufsteigen, dann heiraten - "mal schauen, wie es läuft", sagte Curda zum weiteren Verlauf der Woche und grinste.