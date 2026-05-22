Essen - Rot-Weiss Essen hat sich in einem packenden Relegations-Hinspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth eine gute Ausgangsposition erarbeitet und darf weiter von der 2. Bundesliga träumen. Die Drittliga-Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat besiegte den Zweitligisten mit 1:0 (0:0). Im stimmungsvollen heimischen Stadion an der Hafenstraße erzielte Torben Müsel vor 18.117 Zuschauern in der 62. Minute per Traum-Freistoß das entscheidende Tor für Essen. Der Traditionsclub will nach 19 Jahren wieder in die zweite Liga.