Fürth - Über den gerade noch abgewendeten Totalschaden waren die Fans der SpVgg Greuther Fürth natürlich höchst erfreut. Ihr Urteil nach einer missratenen Saison der Franken in der 2. Fußball-Bundesliga fiel nach der glimpflich verlaufenen Relegation dennoch unmissverständlich aus. "Auf dem Platz und in den Gremien: Versager raus! Neuanfang jetzt!", stand auf einem Banner vor der Kurve der glühendsten Fürther Anhänger. Immer wieder wurde auch lautstark das Aus von Geschäftsführer Holger Schwiewagner gefordert.