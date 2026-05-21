Fürth - Die SpVgg Greuther Fürth stellt sich im Relegations-Hinspiel bei Rot-Weiss Essen vor allem auf ein mental schwieriges Duell ein. "Das Spiel wird zwischen den Ohren entschieden", prognostizierte Trainer Heiko Vogel. Im Kampf um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga kommt es an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) im Stadion an der Hafenstraße zum ersten Match. "Uns erwartet ein Hexenkessel", unterstrich Coach Vogel.