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  4. Fürth-Coach vor Relegation: Mentale Stärke wird entscheiden

Relegation um 2. Bundesliga Fürth-Coach vor Relegation: Mentale Stärke wird entscheiden

In der Relegation kämpft Greuther Fürth gegen den Abstieg in die 3. Liga. Der Trainer ahnt, worauf es im Hinspiel in Essen ankommt. Was sagt er zudem zu der Favoritenfrage?

Relegation um 2. Bundesliga: Fürth-Coach vor Relegation: Mentale Stärke wird entscheiden
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Fürths Felix Klaus soll nach seiner Gala gegen Düsseldorf auch in der Relegation für Jubel sorgen. (Archivbild) Foto: Daniel Löb/dpa

Fürth - Die SpVgg Greuther Fürth stellt sich im Relegations-Hinspiel bei Rot-Weiss Essen vor allem auf ein mental schwieriges Duell ein. "Das Spiel wird zwischen den Ohren entschieden", prognostizierte Trainer Heiko Vogel. Im Kampf um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga kommt es an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) im Stadion an der Hafenstraße zum ersten Match. "Uns erwartet ein Hexenkessel", unterstrich Coach Vogel.

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Der Tabellendritte der 3. Liga habe mit zuletzt neun Siegen aus zwölf Spielen seine gute Form unterstrichen. "Wer Favorit ist, das ist mir eigentlich wurscht", ergänzte Vogel. "Ich habe den allergrößten Respekt vor Rot-Weiss Essen. Das Ergebnis morgen ist ein Fundament, mehr nicht." Zum entscheidenden Rückspiel kommt es am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) im Fürther Ronhof.