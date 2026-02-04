Im vergangenen Jahr wurde viel über die angespannte finanzielle Situation der Thüringer Schwimmbäder geschrieben und gesprochen. Das H2Oberhof stellt dabei keine Ausnahme dar. Und doch fördert der Blick zurück auf das Jahr 2025 durchaus auch Positives zutage, immerhin konnte das Freizeit- und Wellnessbad in der Rennsteigstadt erneut einen Zuwachs an Gästen verzeichnen und strebt auch in diesem Jahr ein Plus bei den Besucherzahlen an.