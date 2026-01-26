45 Grad in Melbourne

"Bleiben Sie kühl, trinken Sie ausreichend, bleiben Sie drinnen, meiden Sie die Sonne", zitierte der australische "Guardian" den Meteorologen Dean Narramore vom australischen Wetteramt BoM. Für mehrere Orte in Victoria wurden für Dienstag Werte von rund 49 Grad erwartet. Auch in der Metropole Melbourne - wo gerade das Tennisturnier Australian Open ausgetragen wird - sollen die Temperaturen auf etwa 45 Grad steigen. Damit würden sie fast an den bisherigen Rekordwert von 46,6 Grad heranreichen, der im Februar 2009 verzeichnet wurde.