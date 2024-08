Eine Strafrunde, sechs Sportler und sechs Hubwagen: Das sind die Zutaten für einen ungewöhnlichen Rekordversuch, der am Freitag (16. August) ab 15 Uhr in der LOTTO Thüringen ARENA am Rennsteig in Angriff genommen wird. Für einen guten Zweck wird die 150 Meter lange Strafrunde – die normalerweise nur von Biathleten nach Fehlschüssen durchlaufen werden muss – per Hubwagen bezwungen. Binnen 24 Stunden sollen dabei so viele Kilometer und Runden wie möglich „gesammelt“ werden, die dann wiederum zu einer Spende für einen guten Zweck „verwertet“ werden. Der Erlös, der daraus dank Sponsoren und Unterstützern zustande kommt, soll dem Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz sowie der Thüringer Sportjugend zu Gute kommen.