Rekordspieler: Eishockeystar Owetschkin kündigt Ende seiner NHL-Karriere an

Washington - Superstar Alexander Owetschkin verlässt die beste Eishockey-Liga der Welt. Der 41 Jahre alte Offensivspieler wird nach der laufenden Saison seine Karriere in der National Hockey League (NHL) beenden. Der Kapitän der Washington Capitals bestreitet seine 22. und letzte Spielzeit in der NHL, teilte sein Club mit. "Meine Familie und ich haben in diesem Sommer entschieden, dass das meine letzte Saison in der NHL sein wird. Ich liebe das Spiel so sehr, aber in meinem Herzen weiß ich, dass es die richtige Entscheidung ist", erklärte der Russe.