Kane "unermüdlich" und "bescheiden"

"Es war ein Abend, an dem man die Last der Fußballgeschichte und die Geister der Größe spürte, die das Erbe Englands prägen. Kane gehört in die Riege derer, mit denen er sich nun misst", schrieb die "Daily Mail" nach dem Einzug Englands ins Viertelfinale der Nations League. "Er gehört in den Olymp des Fußballs, weil er einer der tödlichsten Stürmer der Geschichte ist. Er gehört in den Olymp wegen der Bescheidenheit, die er an den Tag legt, und wegen seines Engagements, sich ständig zu verbessern."