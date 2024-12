Rekorde Höchster Kirchturm: Ulmer Münster ist Titel bald los

"Wir sind weltweit dafür bekannt, dass wir die besonderen, exklusiven und komplizierten Dinge in der Architektur umsetzen können", so Wax weiter. Über eine Ausschreibung sei man an den Auftrag der Kirchen-Stiftung in Barcelona gekommen. "Das war noch vor der Corona-Pandemie." Das Projekt sei dann zum Stillstand gekommen, Ende vergangenen Jahres sei es aber wieder weitergegangen.