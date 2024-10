Rekordchamp gegen Vizemeister Kane mit Hattrick nach Flaute - Bayern feiert Südgipfel-Sieg

München - Mit seinen ersten Toren seit einem Monat hat Harry Kane den FC Bayern per Hattrick zum Ende der kleinen Sieglos-Serie geführt. Beim 4:0 (0:0) im Südgipfel gegen den VfB Stuttgart konnte der 100-Millionen-Stürmer nach drei Club- und einem Nationalmannschaftsspiel wieder jubeln. Einem platzierten Distanzschuss (57. Minute) ließ der 31-Jährige aus dem Gewühl heraus in Torjägermanier das 2:0 folgen (61.). Per Abstauber legte er nach (80.). Kingsley Coman erhöhte zum Endstand (89.). Für den Fußball-Rekordmeister, der früh Nationalspieler Aleksandar Pavlovic wegen einer Verletzung verlor, war der Erfolg der erste Dreier nach drei Pflichtspielen ohne Sieg.