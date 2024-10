Die Bayern wollen die Tabellenführung festigen, die Stuttgarter nicht den Anschluss an die Spitzengruppe verlieren. "Wir haben zuletzt in Stuttgart verloren, das wurmt uns noch ein bisschen", sagte Neuer. Für den Routinier steht das Torhüter-Duell mit Neu-Nationalspieler Alexander Nübel an. Der bis 2026 an den VfB ausgeliehene und bis 2029 an Bayern gebundene Nübel könnte eines Tages den Platz im Münchner Tor einnehmen.