Kompany hält beim Heimspiel in der Münchner Allianz Arena trotz des zuletzt bestraften Risikos an seinem Spielstil fest. "Wichtig für mich ist, wenn wir die Frage stellen, wenn wir dieses Spiel zehnmal spielen, wie oft gewinnen wir?", sagte Kompany über die Analyse des Frankfurt-Spiels. Die aufgerückten Münchner hatten dabei in der Nachspielzeit nach einem Ballverlust den Ausgleich kassiert.