Kaum noch Erholungsphasen zwischen den Bleichen

Die Bleiche 2024 sei Teil eines globalen Massenkorallensterbens gewesen, das bereits 2023 in der Nordhalbkugel begonnen habe, sagte AIMS-Chefin Selina Stead. Erstmals habe ein einziges Bleiche-Ereignis nahezu alle Korallenriffe in Australien betroffen – auch die in Westaustralien. Gleichzeitig handele es sich um die fünfte großflächige Korallenbleiche am Great Barrier Reef seit 2016 – und um die mit der bislang größten Ausdehnung. Für die Forscher ist das ein düsterer Meilenstein.