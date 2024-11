Rekord-Lied Dieser Hit ist nun 250 Wochen in den Charts

Die Zeilen lauten so: "And if somebody hurts you, I wanna fight/ But my hands been broken one too many times/ So I'll use my voice, I'll be so fucking rude/ Words they always win, but I know I'll lose." Übersetzt etwa: "Wenn jemand Dir wehtut, will ich kämpfen, aber meine Hände wurden zu oft gebrochen. Deshalb nutze ich meine Stimme, ich werde verdammt unverschämt sein, Worte gewinnen immer, auch wenn ich weiß, dass ich verlieren werde."