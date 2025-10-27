Rekord beim Bürgerentscheid München erhöht Druck auf DOSB nach klarem Olympia-Votum

Söder sieht München auch im internationalen Vergleich weit vor den Mitbewerbern und als Sportstadt "unter den ersten Zehn" in der Welt. "Man stelle sich nur vor: Olympische Spiele, Paralympics und Oktoberfest – da kann man zwei Monate in Bayern komplett verbringen", sagte Söder dem Bayerischen Rundfunk. BLSV-Chef Ammon kündigte an, nun verstärkt auch auf internationaler Ebene für Olympia in München zu werben. "Wir dürfen nicht vergessen: Der Köder, der schmecken muss, ist für die Delegierten beim IOC. Es sind nicht die deutschen Verbandsvertreter", sagte Ammon.