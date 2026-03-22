Rekord bei Landtagswahl Immun gegen Skandale? Das AfD-Phänomen

Lewandowsky erklärt sich den AfD-Zuspruch anders: Die Strategien der anderen Parteien hätten dazu "beigetragen, dass vor allem das Migrationsthema nicht nur in der Debatte bleibt, sondern auch die Positionen der AfD legitimiert werden. Entgegen dem Kalkül, dadurch AfD-Wähler zurückzugewinnen, haben die Rechtspopulisten dadurch vermutlich sogar noch hinzugewonnen".

"Zunehmende Normalisierung"

Ähnlich sieht es Politologin Anna-Sophie Heinze: "Die AfD hat sich in den letzten Jahren eine immer professionellere Parteiorganisation aufgebaut, mit der sie auch versucht, immer breitere Wählerschichten anzusprechen. Dabei profitiert sie auch von der zunehmenden Normalisierung von Rechtsaußenpositionen und -rhetorik in der Gesellschaft." Auch die anderen Parteien und die Medien spielten hier eine zentrale Rolle.

Ob die Merz-Strategie aufgeht, bleibt offen. In Rheinland-Pfalz konnte seine Partei jetzt einen Erfolg verbuchen. In den bundesweiten Umfragen halten CDU und CSU (26-28 Prozent) die AfD (23-26) nach zwischenzeitlichem Gleich- und auch Rückstand aktuell wieder etwas auf Abstand.