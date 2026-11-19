Ampelmännchen-Wecker bei Kaeser zusammenbauen, den heißen Draht der Firma Rockenstein bezwingen oder einen personalisierten Handyhalter bei der Haba Familygroup ergattern: Wer die Turnhalle des Staatlichen Berufsbildenden Schulzentrums (SBSZ) Hildburghausen betritt, merkt schnell, dass die Future.Gram keine langweilige Ausbildungsmesse ist. Bei den mehr als 50 Ausstellern wird am Donnerstag und Freitag gebastelt, kreiert, gefragt und diskutiert. Hier kommen Unternehmen und potenzielle Nachwuchskräfte direkt miteinander ins Gespräch.