„Die sieht toll aus, oder?“, fragt Marcus Scherf und hält eine Blechdose in die Höhe. Soeben ist der Bäckerei-Inhaber beim 5. Reklametreff in Arnstadt fündig geworden. Er und seine Lebensgefährtin Tanya Harding gehören zu den Stammgästen – und gehen selten mit leeren Händen nach Hause. Bei der einen großen Dose bleibt es an diesem Tag auch nicht. Vielmehr wird die große Dose gut gefüllt mit weiteren Döschen. „Höchstens 20“, schmunzelt Marcus Scherf.