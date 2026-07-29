Reizungen und Erbrechen: Kinder versprühen gestohlenes Pfefferspray im Hort

Penzberg (dpa/lby) - Zwei Kinder haben sich in einem Hort in Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau) mit gestohlenem Pfefferspray selbst leicht verletzt. Der Polizei wurde am Dienstag ein undefinierbarer Geruch sowie Reizhusten bei Kindern gemeldet, wie die Beamten mitteilten. Mehrere Streifen, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten aus. Die sieben Kinder und Betreuer hatten das Gebäude bereits verlassen. Ein Zehn- und ein Elfjähriger erlitten Atemwegsreizungen durch Pfefferspray; der Zehnjährige übergab sich mehrmals.