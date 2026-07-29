Reizungen und Erbrechen: Kinder versprühen gestohlenes Pfefferspray im Hort

Zunächst behaupteten die beiden laut Polizei, das Reizgas von einem unbekannten Elfjährigen erhalten zu haben. Zwei im Hort gefundene Dosen samt Verpackung eines Geschäfts führten die Ermittler schließlich zu einer Verkäuferin, die sich gut an die beiden Kinder erinnerte. Sie waren ihr aufgefallen, weil sie zuvor mit ihren Fahrrädern in den Laden hatten fahren wollen, was ihnen untersagt wurde.