Fürth (dpa/lby) - Ein Junge soll in einer Schule in Fürth Reizgas versprüht und drei Menschen leicht verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, verteilte der Zwölfjährige das Gas am Mittwoch in mehreren Toiletten. Kurz darauf hätten eine Schülerin, eine Putzkraft und eine weitere Frau Atemwegsreizungen in den Räumen erlitten. Die Schülerin kam laut Polizei in ein Krankenhaus.