Noch ist von der künftigen Weide wenig zu sehen. Wo bald Gras wachsen soll, dominierte zunächst ein anderes Gewächs: Ackersenf. Während des umfangreichen Ausbaus der Bettenhäuser Straße hatte die Stadt große Teile des Areals als Zwischenlager für Erdaushub genutzt. Nachdem die Erdberge abgetragen und die zuvor entfernte Muttererde wieder verteilt worden war, breitete sich das gelb blühende Kraut überraschend stark aus.