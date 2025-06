Dressur, Springreiten, Geländeritt – Pferdefans konnten am Pfingstwochenende gleich alle drei Disziplinen des Turnerisports hoch zu Ross erleben. Wie viel Vorbereitung der örtliche Reitverein „Am Kirchholz“ hinein steckte, damit für die Teilnehmenden alles perfekt wurde, ließ sich für Außenstehende da wohl nur schwer erahnen. Rasen mähen, Hindernisse herrichten, Sand aufbringen, Parkplätze ausweisen, medizinische Versorgung sichern... viel wäre da aufzuzählen, was die rund 70 erwachsenen Vereinsmitglieder und weitere Helfer in den letzten Monaten und am Pfingstwochenende zu bewältigen hatten.