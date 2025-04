Das Interesse am Pferdesport, hier der Fahrspaß mit Ein- und Zweispännern, scheint bei den Zuschauern ungebrochen groß zu sein, zumindest ließen die langen Autoschlagengen in Richtung Gleichamberg und Roth diesen Schluss zu. Und so richteten sich die Augen der Zuschauer immer wieder auf den Wettbewerbsparcours, wo die Fahrer ihre Ponys und Großpferde geschickt durch die aufgestellten Kegel bugsierten, die der jeweiligen Wagenbreite angepasst wurden. Dabei ist das Gestüt Gut Buchenhof gegenwärtig der einzige Ort im Landkreis und weit darüber hinaus, wo sich die Besucher noch an einem Fahrturnier erfreuen können.