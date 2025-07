"Das muss ich erst mal sacken lassen", kommentierte Ehning seinen Ritt und sah die Schuld an dem ärgerlichen Fehler bei sich selbst. "Ich habe das am Anfang überritten", sagte der Routinier. "Mein Pferd war in guter Form, aber ich hätte besser reiten können", sagte Ehning. Immerhin, so lautete sein Fazit: "Ich habe hier auch eine Bronze-Medaille gewonnen."