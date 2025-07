EM-Debütantin bleibt fehlerfrei

Besser als bei Ehning lief es für Sophie Hinners. Die 27-Jährige zeigte mit My Prins eine makellose Runde. Ihr Freund Richard Vogel, der als letzter deutscher Starter reiten musste, feierte am Rande des Parcours die fehlerfreie Runde. "Die Freude ist sehr, sehr groß", kommentierte Hinners ihren Ritt: "Wir hatten eine super Runde, konnten eine Nullrunde nach Hause reiten und drücken jetzt die Daumen für das, was noch kommt." Und fügte an: "Jetzt kommt es auf Christian und Richi an."