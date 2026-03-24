München - Unbekannte haben mit der Tierquälerei von sechs Ponys während eines Reitturniers in München offenbar besondere Absichten verfolgt. Sie hätten damit die Reihenfolge beeinflussen wollen, in der die Tiere starten sollten, teilte die Polizei mit. Wie sich die Taten auf die Startplatzierungen und die jungen Reiter auswirken sollten, wollte die Polizei auf Nachfrage der dpa nicht erklären. Das Mitte Februar ausgetragene Jugendturnier in München-Riem wurde nach dem Vorfall in der Nacht zum 15. Februar abgebrochen.