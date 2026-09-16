Wechseln die Reiter die Serien

Zwei dieser Franchises für je 50 Millionen Dollar hat er dem Vernehmen nach bereits verkauft. Zwei weitere sollen in der Anfangsphase der Serie folgen. Die übrigen Mannschaften können zunächst über ein Leasing-Verfahren erworben werden.

Verlassen nun alle Topreiter die Global Tour und wechseln zur Premier League? "Bei der Global Tour weiß ich, was ich habe, das ist Priorität A", sagte Olympiasieger Christian Kukuk. "Wenn man beides miteinander vereinbaren kann, super, warum nicht?"

Schwerpunkt in Nordamerika ist nicht für alle ein Vorteil

Der Start der Premier League im April kommenden Jahres in Las Vegas und die vier weiteren Stationen in Nordamerika kommen dem zur Hälfte in Florida lebenden Kukuk entgegen. "Das heißt im April, Mai, Juni, wenn wir so wieso drüben sind, sind die ersten Stationen dort", erklärte der Goldgewinner von Paris.

Andere Springreiter schreckt das eher ab. Die Nationalmannschaft und auch die Global Champions Tour haben für Marcus Ehning "absolute Priorität - und damit bin ich auch voll ausgelastet". Der Mannschafts-Weltmeister möchte nicht "mehrere Monate in Amerika bei Turnieren verbringen".