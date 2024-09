Los geht es am kommenden Wochenende mit einem bundesweit offenen Reit- und Springturnier, das vom Freitag, 20. September, bis Sonntag, 22. September, stattfindet. Den Zuschauer erwartet ein umfangreiches Turnierprogramm mit insgesamt rund 500 Nennungen aus mehreren Bundesländern, wie Judith Gundelwein vom Verein mitteilte. Das heißt an den drei Tagen werden 500 Reiterpaare an den Start gehen, um im Parcours Oxer, Trippelbarre, Ricks oder Mauer in den verschiedensten Spring- und Springpferdeprüfungen in den Kategorien von Klasse A bis Klasse S zu bewältigen. Nach Meldeschluss werden demnach die 500 Starts von 145 Reitern und 200 Pferden bewältigt, wobei Reiter und Pferde durch die verschiedenen Kategorien mehrfach an den Start gehen. Wie erfolgreich die Paare im Einzelnen sind, können die Besucher live erleben.