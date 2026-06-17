Große Teilnehmerfelder und viele gute Leistungen – die Veranstalter des Reit- und Fahrvereins Grundhof Bad Salzungen zeigten sich zufrieden mit der Resonanz für ihr dreitägiges Turnier, inklusive eines Kinder- und Jugendsporttages. Am Start waren Reiter aus der Region mit Bad Liebenstein, Barchfeld, Sünna und vom gastgebenden Verein ebenso wie weitere Teilnehmer aus Thüringen, aber auch aus Hessen und Bayern. Sie absolvierten Springprüfungen bis zur Klasse M, Dressurprüfungen und Prüfungen für Kinder. Dora Kohrock (RV Bad Liebenstein-Sorga) war zweimal erfolgreich. Sie gewann auf All Inclusive die Punktespringprüfung Klasse L und auf Lanciano VDL die Springprüfung Klasse M. July Messer (Grundhof) sorgte auf Aria für einen Heimsieg in der Springprüfung Klasse A. Marie Schleicher (RSG Sünna) auf Flashpoint entschied den Stilspring-Wettbewerb am Samstag für sich.