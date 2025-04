Ein schöneres Ausflugsziel als den Reiterhof in Oberpörlitz – noch dazu bei strahlendem Sonnenschein – hätten sich Kinder, Eltern und Großeltern am Ostermontag kaum aussuchen können. Dort gab es alles, was mögliche Langeweile nach immerhin zwei Wochen Ferien vertreiben konnte, neugierig und Spaß macht, einschließlich kulinarischer Versorgung.