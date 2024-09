Über mangelnde Programmfülle konnten sich Reitsportbegeisterte und Aktive in Römhild nicht beklagen. Von Freitag 12 Uhr bis Sonntag 18 Uhr wurden insgesamt 20 verschiedene Spring- und Stilspringprüfungen sowie Springpferdeprüfungen absolviert. Für manche Reiterinnen (sie waren in der Mehrzahl) und Reiter eine besondere Herausforderungen, da sie in verschiedenen Prüfungen mit zwei oder drei Pferden den Parcours bewältigten.