Reit- und Fahrturnier Fischbach: Pferdetage in der Rhöner Arena

Für Pferdefreunde gibt es am Samstag, 24. Mai, und Sonntag, 25. Mai, in Fischbach jede Menge zu gucken und mitzufiebern: Hier findet ein Treffen und Wettbewerb der Reiter und Kutschenfahrer statt. Für Reiter startet am Samstag der Gelände-reiter-Cup, eine Veranstaltung in Zusammenarbeit zwischen dem Fischbacher SV, Abteilung Reit- und Fahrsport, und der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland (VFD) Thüringen. Sie absolvieren in Teams eine Geländestrecke und reiten dann einen Geschicklichkeits-Parcours auf dem Sportplatz in Fischbach.