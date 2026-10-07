Im Foyer des Immanuel-Seniorenheims „Am Schloss“ in Schmalkalden steht zur Zeit ein alter Pflug. Die Konstruktion aus Holz und Eisen stammt aus dem Jahr 1936 und verdeutlicht, wie beschwerlich die Landarbeit im vergangenen Jahrhundert in der Region war. Dahinter eine Reisigkraxe, mit der einst die Frauen Fallholz aus dem Wald holten. Auch eine Kötze, ein geflochtener Tragekorb, wurde meist von Frauen zur Feldarbeit geschultert. Ein Butterfass erzählt vom Rahmstampfen, ein Flegel vom Dreschen und ein Kummet vom Einspannen der Pferde.