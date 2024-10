Erfurt (dpa/th) - Neue Trends, neue Reiseziele: Ende Oktober öffnet die Messe Reisen & Caravan wieder in Erfurt. Vom 31. Oktober bis 3. November dreht sich in drei Messehallen und dem Freigelände alles um Fernweh und wie ihm begegnet werden kann. Nach Angaben der Veranstalter RAM handelt es sich um Thüringens größte Reisemesse, die in ihre 33. Auflage geht. Vertreten seien etwa 320 Aussteller.