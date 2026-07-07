Reiseverkehr: Tankstopp abseits der Autobahn lohnt sich in Hessen weniger

Damit lohnt sich das Abfahren in Hessen nicht so sehr wie in anderen Bundesländern. Im bundesweiten Durchschnitt waren es demnach sowohl bei E10 als auch bei Diesel 33 Cent pro Liter. Auf einen Tank mit 50 Litern gerechnet sind das 16,50 Euro. Die Erhebung zeige "ganz deutlich", dass es sich lohne "zum Tanken die Autobahn zu verlassen und eine nahegelegene Tankstelle neben der Autobahn anzusteuern".