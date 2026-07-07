Reiseverkehr: Tankstopp abseits der Autobahn lohnt sich in Hessen weniger

Wer nach einer Autobahnabfahrt tankt, spart laut ADAC Geld. In Hessen ist der Unterschied aber nicht so groß wie in anderen Ländern.
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Damit lohnt sich das Abfahren in Hessen nicht so sehr wie in anderen Bundesländern. Im bundesweiten Durchschnitt waren es demnach sowohl bei E10 als auch bei Diesel 33 Cent pro Liter. Auf einen Tank mit 50 Litern gerechnet sind das 16,50 Euro. Die Erhebung zeige "ganz deutlich", dass es sich lohne "zum Tanken die Autobahn zu verlassen und eine nahegelegene Tankstelle neben der Autobahn anzusteuern".
Die Spritpreise unterscheiden sich je nach Bundesland teils deutlich. Das gilt auch für die Preisunterschiede zwischen dem Preis an den dortigen Straßen- und Autobahntankstellen. Den größten Abstand errechnete der ADAC mit 42 Cent bei E10 und 43 Cent bei Diesel in Rheinland-Pfalz.
Ausgewertet wurden die Preise im Zeitraum vom 6. bis 19. April - also ohne Tankrabatt, aber bereits mit 12-Uhr-Regel. Der Untersuchungszeitraum war zwar von starken Turbulenzen bei den Spritpreisen geprägt. Am grundsätzlichen Ergebnis ändere das aber nichts, heißt es vom ADAC.