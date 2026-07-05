Reiseverkehr: Drei Auffahrunfälle bei dichtem Verkehr auf A7

Bei einem ersten Unfall bei Altenstadt fuhr ein Autofahrer am Samstag mit seinem Wagen auf das Auto einer 56-Jährigen vor ihm auf. Er habe sich zuvor erschrocken, weil seine Wasserflasche während der Fahrt geplatzt sei, erklärte er der Polizei. Der Beifahrer der 56-Jährigen, der zum Unfallzeitpunkt schlief, wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.