Antizyklisch fahren

In den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Thüringen beginnen die Osterferien bereits in der kommenden Woche. In Sachsen starten sie am 18. April – pünktlich zum Start des bundesweit erwarteten Hauptreiseverkehrs. Besonders voll dürfte es laut Prognose rund um den Gründonnerstag (17. April) werden, wenn viele Berufspendler und Urlauber gleichzeitig unterwegs sind.