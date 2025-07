München (dpa/lby) - Die Sommerferien nahen und Hunderttausende Menschen aus Bayern und Baden-Württemberg werden auf dem Weg in den Süden im Stau stehen. So weit kennt man das, doch dieses Jahr droht besonders schlimm zu werden, denn am Brenner wird gebaut. Wer trotzdem an Gardasee und Adria oder in die Hügel der Toskana will, muss das Nadelöhr überwinden. Wie schlimm es wird und welche Tricks helfen? Ein Gespräch mit Alexander Kreipl vom ADAC Südbayern.