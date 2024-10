Reisetrends im kommenden Jahr Was der "Lonely Planet" für 2025 empfiehlt

Kamerun

Litauen

Fidschi

Laos

Kasachstan

Paraguay

Trinidad & Tobago

Vanuatu

Slowakei

Armenien

Top 10 Städte:

Toulouse (Frankreich)

Puducherry (Indien), Bansko (Bulgarien)

Chiang Mai (Thailand)

Genua (Italien)

Pittsburgh (USA)

Osaka (Japan)

Curitiba (Brasilien)

Palma (Spanien)

Edmonton (Kanada)

Top 10 Regionen:

South Carolina Lowcountry & Küste von Georgia, USA

das Terai, Nepal

Chiriquí, Panama

Launceston & das Tamar Valley, Australien

Wallis, Schweiz

Giresun & Ordu, Türkei

Bayern, Deutschland

East Anglia, England

Jordan Trail, Jordanien

Mount Hood & Columbia River Gorge, USA

Palmas neue Uferpromenade

Die bei den Deutschen ohnehin beliebte spanische Mittelmeerinsel Mallorca wird für ihre Hauptstadt gepriesen: "Mit seiner blühenden Gastro-Szene, seiner brodelnden kreativen Energie und mit erstklassigen Kunstsammlungen definiert Palma den Balearen-Urlaub neu – als stilvolles, kulturell vielseitiges Reiseziel fürs ganze Jahr. Für 2025 verspricht die sich ans Mittelmeer schmiegende Hauptstadt Mallorcas die Eröffnung der lang erwarteten, verkehrsreduzierten Uferpromenade, die du zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden kannst."

Der Trend-Reiseführer "Best in Travel 2025" erscheint im Hause MairDumont, der größten deutschen Reiseverlagsgruppe mit Sitz in Ostfildern bei Stuttgart. In früheren Ausgaben der "Best in Travel"-Reihe kam Deutschland schon mehrmals vor. Für 2023 war zum Beispiel Dresden gelistet worden. 2019 war Deutschland in erster Linie wegen des Bauhaus-Jubiläums auf Platz zwei bei den Staaten gelandet, ebenfalls den zweiten Platz für Deutschland gab es 2010. Bayern war schon einmal 2016 als eine Top-Region aufgeführt.

Die 1973 ins Leben gerufene Marke "Lonely Planet" hat nach eigenen Angaben in den letzten Jahrzehnten mehr als 150 Millionen Reiseführer gedruckt. Zu finden ist die Marke auch auf Instagram, Tiktok, Facebook und X - und in 14 Sprachen, wie es heißt.