Am Morgen des 11. Tages treffen uns die Ausläufer des Orkans „Luise“ und bringen schlechtes Wetter. Bei Regen und Sturmböen auf dem doch recht flachen Land merken wir schnell, dass der Volvo 945 nicht nur von seiner Länge mit einem kleinen Wikingerschiff vergleichbar ist, sondern auch bei einem solchen Wetter entsprechend feinfühlig gesteuert werden möchte. Während selbst die Krähen sichtlich Probleme haben, gegen diesen Wind anzukommen, geht es für uns mit „The Wheel“ von Imperial Age weiter, denn Aufgeben ist so kurz vor dem Ziel keine Option!