Reisesaison: Spritpreise sinken vor Osterferien

Im Vergleich zum Stand vor Beginn des Iran-Kriegs war Diesel zuletzt knapp 49 Cent pro Liter teurer, Superbenzin knapp 28 Cent. In den beginnenden Ferien werden voraussichtlich viele Autofahrer die Chance nutzen, jenseits der deutschen Grenze günstiger zu tanken. Das ist jüngsten Zahlen der EU-Kommission unter anderem in Polen, Tschechien, Österreich, Belgien, Frankreich oder Luxemburg möglich. Der Effekt, dass die Preise in Deutschland zu Beginn der Krise stärker stiegen als im Ausland hat sich inzwischen allerdings wieder nivelliert.