Um 8.45 ist es soweit, und wie jedes andere Abenteuer beginnt auch dieses mit dem ersten Schritt. Die Haustür fällt ins Schloss, Rucksäcke und Taschen verschwinden im kathedralenartigen Kofferraum des alten Volvo 945. Fahrertür auf, Fahrertür zu, Schlüssel ins Zündschloss und drehen. Zu sagen, der Motor „schnurre wie ein Kätzchen” , wäre etwas übertrieben. Nach fast 200.000 Meilen auf der Uhr klingt der alte „Backstein“ eher wie eine zwölf Jahre alte Katze, welche sich nach dem Aufwachen beim Husten mehrfach verschluckt, aber auch das ist spätestens am Ortsschild vergessen. Kilometer eins von Pi mal Daumen Viertausend.