Ein Fünftel der Menschen in Deutschland gibt an, sich keine einwöchige Urlaubsreise mehr leisten zu können – berichtet das Bundesamt für Statistik. Das wirkt alarmierend. Doch die steigenden Preise und zu wenig Geld sind nicht der einzige Grund dafür. Der Anspruch der Menschen ist einfach viel zu hoch. Die Reise wäre bei vielen bestimmt locker drin, wenn es nicht unbedingt bis ans andere Ende der Welt gehen müsste.