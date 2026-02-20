Reisen und Verkehr: Wo es zum Ferienende auf den Straßen voll wird

Was kann man tun, um dem Stau zu entgehen?

Eher wenig. "Wer auf die Rückreise am Wochenende angewiesen ist, kann nur mehr Zeit einplanen und Geduld mitbringen", heißt es vom ADAC Südbayern. Vom Umfahren der Staus auf Schleichwegen rät der Verkehrsclub zudem ab. In der Regel bringe dies keine Zeitersparnis und sei teilweise auch nicht erlaubt. Selbst eine späte Rückreise am Montag ist problematisch: Dann gebe es zwar weniger Reiseverkehr, dafür aber mehr Lkw auf den Autobahnen.