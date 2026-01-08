Reisen: Über 51 Millionen Passagiere - Bayerns Flughäfen wachsen

München (dpa/lby) - Die Zahl der Passagiere an Bayerns drei internationalen Flughäfen hat 2025 erstmals seit der Corona-Pandemie wieder die Marke von 50 Millionen deutlich übersprungen. Der Münchner Flughafen zählte im vergangenen Jahr 43,4 Millionen Fluggäste, wie die Flughafengesellschaft mitteilte. In Nürnberg waren es 4,5 und in Memmingen knapp 3,7 Millionen Fluggäste, wie die beiden kleineren Flughäfen bereits in den Vortagen berichtet hatten. In Summe waren das 51,6 Millionen Passagiere, 2,8 Millionen mehr als 2024.