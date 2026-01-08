Reisen: Über 51 Millionen Passagiere - Bayerns Flughäfen wachsen

Der bisherige Rekord des Jahres 2019 mit damals knapp 54 Millionen Passagieren ist aber nach wie vor nicht erreicht. Alle drei bayerischen Flughäfen verzeichneten jedoch kräftiges Wachstum: Memmingen als kleinster bayerischer Airport meldete ein Passagierplus von 14,1 Prozent, in Nürnberg waren es 12 Prozent Fluggäste mehr. Die Passagierzahlen am ungleich größeren Flughafen München legten um 4,4 Prozent zu. Der Flughafen der Landeshauptstadt allein beförderte nach wie vor mehr als fünfmal so viele Fluggäste wie die beiden kleineren Konkurrenten zusammen.