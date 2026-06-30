Reisen: Tourismus schwächelt erstmals nach Corona wieder

Kamenz (dpa/sn) - Der Tourismus in Sachsen ist im vergangenen Jahr erstmals seit der Corona-Pandemie wieder rückläufig. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, verzeichneten die Beherbergungsbetriebe rund 19,7 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr. In den beiden Jahren zuvor waren es jeweils rund 19,9 Millionen Übernachtungen. Besonders stark sei mit einem Minus von 7,2 Prozent der Rückgang bei ausländischen Gästen gewesen.