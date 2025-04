674 697. Was für eine Zahl. Sie steht für die Ende 2022 in Deutschland insgesamt zugelassenen Wohnmobile. Alleine im letzten Jahr stieg der Bestand um 92 628 Fahrzeuge an. In der Corona-Zeit erlebte die Branche einen regelrechten Boom, doch schon lange davor waren die Deutschen mit dem Camping-Fieber infiziert. Raus ins Grüne, mitten in der Natur die Freiheit genießen. Die einen steuern dafür einen Campingplatz an, die anderen lieben das Umherreisen.