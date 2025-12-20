Reiseland Thüringen: Augustinerkloster als neues Aushängeschild für Tourismus

Historisches Juwel in Erfurt

Das Kloster wurde ab 1276 errichtet und zählt zu den seltenen vollständig erhaltenen mittelalterlichen Ordensanlagen. Es ist eng mit Martin Luther verbunden, der dort Anfang des 16. Jahrhunderts lebte und wirkte. Heute dient das Augustinerkloster als ökumenisches Veranstaltungs- und Tagungszentrum sowie Begegnungsstätte der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Es trägt unter anderem das Siegel "Europäisches Kulturerbe" und gilt als "Ort der Demokratiegeschichte".